Rusia eleva a 12 el número de fallecidos en ataque a residencia en Lugansk

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(Actualiza la cifra de víctimas y agrega más datos)

Moscú, 23 may (EFE).- Las autoridades rusas elevaron este sábado a 12 el número de fallecidos en un ataque de Kiev contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Moscú, que ocurrió la víspera.

El nuevo balance de las víctimas mortales fue ofrecido por el Ministerio de Situaciones de Emergencias de Rusia.

Las autoridades de Lugansk habían informado previamente de 10 fallecidos.

«Los rescatistas estuvieron recogiendo los escombros toda la noche. Lamentablemente, las esperanzas no se cumplieron y el número de víctimas mortales ascendió a 10», había escrito en redes sociales el gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pásechnik.

Agregó que el número de heridos se sitúa en 48. Se estima que otras 9 personas continúan atrapadas bajo los escombros.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó ayer el ataque ucraniano contra un edificio académico y una residencia de estudiantes en Lugansk, al que calificó de un acto terrorista.

Putin afirmó que en las inmediaciones de la residencia no había instalaciones militares y prometió que el Ministerio de Defensa elaborará una respuesta al ataque.

También el Ministerio de Exteriores ruso arrojó duras críticas sobre Kiev, al que acusó de escalar la situación y socavar los esfuerzos diplomáticos para la solución del conflicto.

La diplomacia rusa también anunció que organizará un viaje al lugar del ataque para periodistas extranjeros para que puedan contrastar sobre el terreno la magnitud de los daños ocasionados por el ataque. EFE

mos/rcf