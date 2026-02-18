Rusia emite la primera licencia del país para la venta de alcohol vegano

Moscú, 18 feb (EFE).- La compañía rusa Bashspirt ha recibido la licencia del organismo de control de calidad, Roskáchestvo, para la venta de las primeras bebidas alcohólicas veganas del país, informó este miércoles el digital RBC.

Según el medio, el fabricante podrá poner la respectiva etiqueta en sus productos, incluidos bálsamos y vinagres.

«La norma establece criterios estrictos para los procesos de producción de alimentos, similares a la normativa GMP para productos médicos”, explicaron en Roskáchestvo.

Eso excluye cualquier contaminación con componentes animales, “incluso a nivel molecular».

Hasta ahora en Rusia han sido certificados cerca de un centenar de productos para veganos. Según sondeos, menos del 1 % de los rusos se declaran veganos.EFE

