Rusia empleó 219 drones y 24 misiles balísticos en ataque a principales urbes de Ucrania

1 minuto

Kiev, 12 feb (EFE).- Rusia empleó en su ataque de anoche contra las principales urbes de Ucrania un total de 24 misiles balísticos y 219 drones de larga distancia, según el parte del bombardeo emitido este jueves por la Fuerza Aérea ucraniana.

De los 24 misiles balísticos, 15 lograron ser interceptados por las defensas aéreas ucranianas.

Rusia está utilizando en sus últimos ataques contra Ucrania números récord de misiles balísticos, que son los más difíciles de interceptar para las defensas aéreas ucranianas.

Nueve misiles y 19 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en trece localizaciones distintas de Ucrania no especificadas en el parte.

Según la Fuerza Aérea, los principales objetivos del ataque han sido las ciudades de Kiev, Járkov, Dnipró y Odesa. Estas ciudades son algunas de las metrópolis con más habitantes de Ucrania.

Anteriormente, las autoridades ucranianas habían explicado que Rusia volvió a dirigir buena parte de sus misiles y drones contra el sistema energético de Ucrania.

De los 219 drones empleados por Rusia en este bombardeo, 197 fueron interceptados por Ucrania, que también derribó un misil aéreo guiado que lanzó Rusia. EFE

mg/cph/ah