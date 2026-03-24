Rusia empleó en su ataque de esta madrugada contra Ucrania 34 misiles y 392 drones

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Kiev, 24 mar (EFE).- Rusia empleó en su ataque de esta madrugada contra Ucrania un total de 34 misiles y 392 drones de larga distancia, entre ellos unos 250 shaheds, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo.

Del conjunto de misiles, siete eran balísticos, 23 de crucero y los otros cuatro misiles aéreos guiados.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron los 23 misiles de crucero y dos misiles aéreos guiados y neutralizaron 365 de los drones.

Seis misiles y 27 drones que no fueron interceptados impactaron en 22 localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó además de la caída de fragmentos de drones derribados en otros diez lugares de Ucrania.

Se está verificando la información sobre tres de los misiles lanzados por Rusia.

Varios drones seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se emitió el parte. EFE

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