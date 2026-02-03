The Swiss voice in the world since 1935

Rusia empleó más de 60 misiles para reanudar sus ataques a la energía

Kiev, 3 feb (EFE).- Rusia empleó esta madrugada para reanudar sus ataques a las infraestructuras energéticas ucranianas 450 drones y más de 60 misiles, según dijo en su cuenta de X el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga.

Sibiga señaló que el ataque, que se produce cuando las temperaturas se sitúan en 20 grados bajo cero en algunos lugares de Ucrania, tuvo entre sus objetivos regiones ucranianas como Kiev, Dnipropetrovsk, Járkov, Sumi y Odesa. EFE

