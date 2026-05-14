Rusia entrega mandato de diputado vacante a gobernador de Briansk que dimitió la víspera

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Moscú, 14 may (EFE).- La Comisión Electoral Centran (CEC) de Rusia tomó la decisión de entregar el mandato vacante de diputado a la Duma o cámara de diputados rusa al exgobernador de la región fronteriza de Briansk, Alexandr Bogomaz, que dimitió la víspera.

Según la agencia rusa Interfax, la correspondiente decisión fue tomada en una reunión de la CEC.

El mandato fue otorgado al exgobernador, quien era un candidato inscrito en la lista federal por el partido del Kremlin, Rusia Unida.

La víspera, el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó la dimisión de Bogomaz y de Viacheslav Gladkov, gobernador de la región fronteriza de Bélgorod, ambos por «voluntad propia».

En su sustitución fueron nombrados Alexandr Shuváev, quien se pone al frente de la región de Bélgorod. Y Egor Kovalchuk, quien asumirá la dirección interina de Briansk.

Bogomaz, de 65 años, se desempeñaba como gobernador de Briansk desde 2015.

Gladkov, de 57 años, fue nombrado gobernador de Bélgorod en 2021 y es considerado un gestor eficaz en tiempos de guerra. El funcionario informaba regularmente a la población sobre la situación en la región y las medidas adoptadas por las autoridades para paliar las consecuencias de los ataques ucranianos.

Los rumores sobre su dimisión comenzaron a circular en la prensa rusa hace unas semanas.EFE

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