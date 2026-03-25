Rusia envía 300 toneladas de medicamentos a Irán

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Teherán, 25 mar (EFE).- El presidente de la Media Luna Roja Iraní, Pirhossein Kolivand, dijo este miércoles que Rusia ha enviado 300 toneladas de medicamentos a su país, en medio de la guerra en su contra de Estados Unidos e Israel.

En declaraciones a la agencia de noticias Tasnim, Kolivand dijo que también Tayikistán envió 2.600 toneladas de material biológico y de ayuda humanitaria, y que China y Azerbaiyán también prestaron asistencia a Irán.

Rusia ha eludido confirmar o desmentir que apoye a Irán con armas o inteligencia militar, pero no ha negado su apoyo político y humanitario a Teherán.

El pasado 6 de marzo, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, agradeció -en una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin,- a Rusia «su apoyo, en particular la ayuda humanitaria».

Por su parte, China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán, aunque también ha pedido «respetar la soberanía» de los países del Golfo, con los que mantiene asimismo estrechos lazos.

El Gobierno de China indicó este miércoles que «siempre es mejor sentarse a negociar que intensificar los combates», a la vez que hizo un llamamiento a la desescalada del conflicto en Oriente Medio y dijo apoyar «todas las iniciativas que contribuyan a reducir las tensiones y a restablecer el diálogo».

La guerra en Oriente Medio está ya en su cuarta semana, tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de EE. UU. e Israel sobre suelo iraní.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo. EFE

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