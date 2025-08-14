Rusia envía los primeros componentes para construcción de parque eólico en Kirguistán

2 minutos

Moscú, 14 ago (EFE).- La corporación estatal rusa, Rosatom, ha suministrado los primeros componentes necesarios para la construcción de una central eólica en Kirguistán, según informaron hoy fuentes de la compañía.

«Hemos entregado los primeros componentes -góndolas, bujes, generadores y torres- para la construcción de un parque eólico en la región de Issik-Kul», informó el representante de Rosatom, Grigori Nazárov, durante un foro económico en la república centroasiática, a la agencia TASS.

La empresa rusa espera iniciar el próximo año la construcción del parque en este país que limita con China.

«El proyecto de Rosatom avanza gradualmente hacia la fase de implementación y brindamos a nuestros socios un apoyo integral», declaró Taalaibek Ibrayev, ministro de Energía kirguís.

El contrato se firmó en diciembre de 2024 y se trata del primer proyecto eólico de Rosatom en Kirguistán.

Se erigirá en la aldea de Kok-Moinok, a más de cien kilómetros al Este de la capital, Biskek, tendrá una capacidad de 100MW y su puesta en marcha está prevista para el primer semestre de 2027.

Dependiendo de su potencia, 100MW pueden suponer la construcción de casi 30 aerogeneradores.

Hoy mismo llegó de visita oficial a Kirguistán el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, quien se reúne con su homólogo Adilbek Kasimalíev.

Esta tarde se celebrará una reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático, en la que los primeros ministros de los países miembros de la Unión Económica Euroasiática darán parte de los resultados del trabajo de la unión en 2024.EFE

