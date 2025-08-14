The Swiss voice in the world since 1935

Rusia envía los primeros componentes para construcción de parque eólico en Kirguistán

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 14 ago (EFE).- La corporación estatal rusa, Rosatom, ha suministrado los primeros componentes necesarios para la construcción de una central eólica en Kirguistán, según informaron hoy fuentes de la compañía.

«Hemos entregado los primeros componentes -góndolas, bujes, generadores y torres- para la construcción de un parque eólico en la región de Issik-Kul», informó el representante de Rosatom, Grigori Nazárov, durante un foro económico en la república centroasiática, a la agencia TASS.

La empresa rusa espera iniciar el próximo año la construcción del parque en este país que limita con China.

«El proyecto de Rosatom avanza gradualmente hacia la fase de implementación y brindamos a nuestros socios un apoyo integral», declaró Taalaibek Ibrayev, ministro de Energía kirguís.

El contrato se firmó en diciembre de 2024 y se trata del primer proyecto eólico de Rosatom en Kirguistán.

Se erigirá en la aldea de Kok-Moinok, a más de cien kilómetros al Este de la capital, Biskek, tendrá una capacidad de 100MW y su puesta en marcha está prevista para el primer semestre de 2027.

Dependiendo de su potencia, 100MW pueden suponer la construcción de casi 30 aerogeneradores.

Hoy mismo llegó de visita oficial a Kirguistán el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, quien se reúne con su homólogo Adilbek Kasimalíev.

Esta tarde se celebrará una reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático, en la que los primeros ministros de los países miembros de la Unión Económica Euroasiática darán parte de los resultados del trabajo de la unión en 2024.EFE

mos/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR