Rusia envía más personal a sofocar incendio en refinería de Tuapsé y controlar derrame

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Moscú, 29 abr (EFE).- El Ministerio de Emergencias de Rusia incrementó hoy el contingente de bomberos y buzos para sofocar el incendio que se desató la víspera en la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé (a orillas del mar Negro), atacada este martes por drones ucranianos por tercera vez en lo que va de abril.

«Incrementamos la agrupación en 300 personas», informó el ministro de Emergencias de Rusia, Alexandr Kurenkov, citado por la agencia TASS.

Añadió que a este contingente se sumará un equipo de 40 buzos, que revisarán la zona costera para detectar el petróleo derramado tras los reiterados ataques ucranianos que han provocado varios incendios en la refinería y causado un grave daño ecológico a la región.

Hasta la víspera en la extinción del incendio trabajaban 270 personas y 50 carros de bomberos, mientras que en recogida del fuel vertido trabajaban 360 personas y más de 60 maquinarias especializadas.

Hasta el momento han sido retirados más de 8.000 metros cúbicos de suelo contaminado, informó el puesto de mando creado en la región de Krasnodar para paliar las consecuencias de este desastre ecológico.

Según Kurenkov, en estos momentos no hay más vertidos nuevos de la refinería de Tuapsé, pero indicó que las autoridades están listas para enfrentar posibles contingencias.

«En caso de agravamiento de la situación se instalarán barreras flotantes de cinco kilómetros de largo para contener un posible vertido al mar», dijo.

Además, indicó que durante la madrugada y mañana del miércoles se incrementará la altura de los parapetos instalados para evitar fugas de los depósitos de combustible en la refinería.

No obstante, llamó a prepararse al máximo ante posibles cambios en la situación debido a la alta probabilidad de que Ucrania vuelva a lanzar nuevos ataques sobre esta instalación.

«Tenemos fuerzas y recursos suficientes. La situación es controlable pero requiere de especial atención», sostuvo, al indicar que «todos los servicios están enfocados en ayudar a los pobladores de Tuapsé».

Aseguró que las autoridades rusas «no solo paliarán las consecuencias sino que apoyarán el restablecimiento de la vida normal en el menor tiempo posible».

Este martes las autoridades locales informaron que en la refinería de Tuapsé se desató un incendio tras la caída de fragmentos de un dron ucraniano derribado, poco más de un día después de que fuese sofocado el fuego provocado por el ataque de otro dron ucraniano.

Estos reiterados ataques ucranianos no solo han causado daños a la instalación, sino que provocaron un grave derrame de combustible al mar Negro de más de 10.000 metros que amenaza en convertirse en una catástrofe ecológica.EFE

mos/alf