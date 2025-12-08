Rusia espera los resultados de las consultas de EE.UU. con Ucrania, dice el Kremlin

3 minutos

Moscú, 8 dic (EFE).- Rusia está a la espera de los resultados de las consultas entre Estados Unidos y Ucrania tras las negociaciones mantenidas en Moscú entre los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, y el presidente ruso, Vladímir Putin, informó este lunes el Kremlin.

«Se realizó un trabajo exhaustivo en Moscú durante la reunión de Putin con Witkoff y Kushner. Ellos trabajaron posteriormente con la delegación negociadora ucraniana encabezada por (el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem) Umérov, basándose en los resultados obtenidos en Moscú. Ahora es importante que comprendamos los resultados de ese trabajo», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A la vez, Peskov declinó comentar las palabras del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a diferencia de su entorno, no estaba familiarizado con el plan de paz.

«Desconocemos exactamente cuáles son las diferencias de opinión allí», dijo el portavoz.

Los dos negociadores ucranianos que la semana pasada se reunieron durante varios días en Miami con los emisarios de la Casa Blanca presentarán este lunes «con detalle» a Zelenski el borrador acordado con los estadounidenses en esa última ronda de contactos.

Horas antes de que Umérov hiciera este anuncio, Trump dijo a los periodistas durante la entrega de los premios del Centro Kennedy que tanto los emisarios de Kiev como los rusos estaban de acuerdo con el último borrador de su plan de paz, y se mostró «algo decepcionado» con que Zelenski «no haya leído la propuesta aún».

El presidente ucraniano ha declarado después de cada una de las últimas rondas de contactos de sus emisarios con los estadounidenses que algunos detalles del plan sólo pueden tratarse en persona y no por teléfono.

Zelenski estará este lunes en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tiene previsto viajar después a Bruselas para proseguir sus reuniones con sus principales aliados europeos, que han presentado una vez más un frente común para evitar que Trump trate de forzar a Kiev a firmar una paz en términos onerosos para los ucranianos y los europeos.

El líder ucraniano habló previamente por teléfono con Witkoff y Kushner y calificó la conversación de «constructiva, aunque no fácil».

Uno de los principales puntos de discordia entre ucranianos y rusos es la exigencia del Kremlin de que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás.

Moscú también demanda que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN y a que sus socios en la Alianza desplieguen tropas en su territorio tras la guerra.EFE

