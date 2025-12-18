Rusia espera pragmatismo de la Administración Trump respecto a Venezuela

2 minutos

Moscú, 18 dic (EFE).- Rusia espera que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestre pragmatismo respecto a Venezuela y no cometa errores que afectarían a toda la región, afirmó hoy el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetinin.

«Esperamos que en las acciones de la Administración estadounidense se imponga el enfoque pragmático, sobrio, que siempre caracterizó a la Administración Trump, respecto a esta situación», afirmó el diplomático ruso a la agencia TASS.

Schetinin indicó que «justamente un enfoque pragmático permitirá evitar situaciones que podrían tener consecuencias muy graves para la región, y permitirá evitar errores que luego tendrán que ser enmendados».

«Confiamos en que el enfoque será precisamente este», subrayó, al comentar las ultimas declaraciones de Trump sobre Venezuela.

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento de sacarlo del poder.

El martes, Trump anunció el «bloqueo total» contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

Además, el mandatario estadounidense afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos y dijo que los quiere de vuelta.

Venezuela pidió este miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras el bloqueo anunciado por Trump, informó la Cancillería en Caracas.

Más temprano, Maduro sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, para alertarle sobre la «escalada de amenazas» de Estados Unidos contra el país suramericano y «sus graves implicaciones para la paz regional». EFE

