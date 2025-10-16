Rusia espera que la India siga comprando petróleo ruso a pesar de comentarios de Trump

2 minutos

Moscú, 16 oct (EFE).- El vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, expresó este jueves su confianza en que la India seguirá comprando petróleo ruso a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara ayer que Delhi cesará sus importaciones de hidrocarburos rusos.

«Nuestro recurso energético tiene demanda. Es económicamente viable y factible. Y confío en que nuestros socios (India) seguirán trabajando con nosotros, interactuando y desarrollando la cooperación energética», respondió Nóvak a la prensa durante el foro de la Semana Energética de Rusia, citado por Interfax.

Nóvak agregó que en estos momentos a través de la prensa lo que ven son «señales de que nuestros socios declaran que nadie puede dictarles nada y que elegirán su propio camino».

Ayer mismo, Trump afirmó que su homólogo indio, Narendra Modi, le aseguró que su país cesará la compra de petróleo ruso de forma paulatina, como parte de los esfuerzos para reducir los ingresos energéticos de Moscú en respuesta a su invasión de Ucrania en 2022.

«Ahora mi objetivo es que China haga lo mismo», agregó Trump, sobre su intención de que Pekín deje de comprar el petróleo de Moscú.

Sin embargo, la parte india eludió ese mismo día confirmar o desmentir las afirmaciones de Trump.

«La India es un importante importador de petróleo y gas. Nuestra prioridad constante ha sido salvaguardar los intereses de los consumidores indios en un escenario energético volátil», afirmó al ser consultado al respecto el portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal.

Tras la imposición de sanciones a Rusia por parte de Occidente a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y el veto del mercado europeo, Rusia se convirtió en el principal proveedor de petróleo de la India y en los primeros siete meses de 2025 las exportaciones de crudo ruso contaron con 87,5 millones de toneladas, es decir, el 36,4 % de las importaciones de petróleo de la India, según el diario Kommersant. EFE

