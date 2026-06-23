Rusia está dispuesta a reanudar «en cualquier momento» las negociaciones con Ucrania

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Moscú, 23 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que su país está dispuesto a reanudar «en cualquier momento» las negociaciones con Ucrania, estancadas desde febrero pasado debido a la implicación del país mediador, EE.UU., en la guerra en Irán.

«Estamos dispuestos a reanudar en cualquier momento (las negociaciones con Ucrania) en el punto en el que las dejamos», dijo Lavrov durante una mesa redonda en la Academia Diplomática.

Insistió, entre otras cosas, en la postura de que Ucrania debe ser neutral, un país al margen de bloques militares, en alusión a la OTAN, y con un estatus no nuclear.

Además, llamó a «reconocer la nueva realidad geopolítica como resultado de la libre expresión de la voluntad popular de la población de Crimea, Donbás (Donetsk y Lugansk) y Novorossía (Jersón y Zaporiyia)» (las cinco regiones ucranianas anexionadas).

A su vez, calificó de «groseras» y «poco realistas» las demandas interpuestas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien planteó en una carta abierta al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, un inmediato alto el fuego y negociaciones directas.

En cuanto a la mediación estadounidense, aseguró que, «al parecer», la Casa Blanca está abandonando el papel de mediador objetivo en favor de un incremento de las sanciones contra Rusia.

«No quiero pensar que (la cumbre con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en) Alaska, al igual que las acciones de los europeos, fue pensada para ganar tiempo con el fin de rearmar al régimen Kiev», apuntó.

También acusó a Europa de exigir un alto el fuego con el fin de frenar la ofensiva rusa y «ganar tiempo» para proporcionar a Kiev nuevo armamento, lograr «la salvación del régimen de Zelenski» y consumar «la capitulación» de Moscú.

Al mismo tiempo, parafraseando al presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que «los objetivos de la operación militar especial se cumplirán».

Aunque el Kremlin rechazó recientemente unas posibles negociaciones con los países europeos en las que estos tengan una posición de fuerza, el asesor de Putin para política internacional, Yuri Ushakov, aseguró hoy que Rusia está dispuesto a reanudar el diálogo con Europa.

En cuanto a la visita a Moscú de los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, aseguró que ambas partes desean que se produzca, pero reconoció que no han acordado una fecha concreta.

El gabinete del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha llevado a cabo breves contactos diplomáticos con el Kremlin con vistas a abrir una vía de diálogo de cara a unas futuras negociaciones de paz, según confirmaron la pasada semana fuentes comunitarias en Bruselas.

Putin mantiene que los europeos tendrán que hablar con Rusia les guste o no, aunque les llamó a dejar de suministrar armamento a Kiev, y advirtió de que Moscú se reserva el derecho a no negociar con los interlocutores europeos que no sean de su agrado.EFE

mos/jgb