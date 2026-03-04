Rusia está dispuesta a suministrar más crudo a China y la India por guerra en Irán

2 minutos

Moscú, 4 mar (EFE).- Rusia se ha mostrado dispuesta a incrementar los suministros de petróleo a China y la India, que podrían verse afectadas por los incrementos del precio del crudo en el mercado internacional debido a la guerra en Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, declaró hoy el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

«Siempre estamos listos, nuestro petróleo cuenta con demanda. Si compran, lo venderemos», respondió a la agencia rusa TASS tras ser preguntado sobre la disposición de Rusia de incrementar los suministros de crudo a estos países.

La víspera, el Gobierno de la India expresó su preocupación por el impacto económico que la escalada del conflicto en Oriente Medio tendrá para sus cadenas de suministro comercial y energético, lo que podría implicar que Nueva Delhi tenga que buscar nuevas fuentes de abastecimiento, mientras que China alertó que «adoptará las medidas necesarias para proteger su propia seguridad energética».

China, que obtiene una parte sustancial de su crudo de Oriente Medio, ha diversificado en los últimos años sus fuentes de abastecimiento y ha aumentado su producción doméstica, aunque el tránsito por Ormuz sigue siendo un factor relevante para la estabilidad de sus suministros.

El estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, es uno de los principales cuellos de botella energéticos del mundo.

El general de brigada de la Guardia Revolucionaria iraní Ebrahim Yabari afirmó el martes que no permitirán que pase «ni una gota de petróleo» por el estrecho y que prenderán «fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz».

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que, «de ser necesario», la Armada estadounidense comenzará a escoltar buques cisterna por la zona.EFE

mos/jfu