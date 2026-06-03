Rusia estima en 700 millones de dólares las pérdidas anuales de Armenia si opta por la UE

2 minutos

Moscú, 3 jun (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y exministro de Defensa, Serguéi Shoigú, estimó en 700 millones de dólares las pérdidas anuales de Armenia en producción del sector primario si Ereván continúa acercándose a la Unión Europea en detrimento de Rusia.

«Solo en relación con la producción del sector primario, de la cual más del 96 % es consumida por Rusia, (Armenia) perderá 700 millones de dólares anuales y miles, si no decenas de miles, de empleos», aseguró Shoigú citado por TASS.

El dirigente aseguró que Armenia carece de la certificación de productos exigida por la Unión Europea para admitir sus exportaciones agrícolas y que casi todo el sector real de la economía armenia está vinculado con Rusia.

Shoigú también se quejó de que las autoridades armenias negocian actualmente «el suministro de combustible extranjero», lo que podría resultar en la pérdida de garantías de Moscú, por lo que recordó la crisis energética que sufrió Armenia en los años noventa y la ayuda prestada por Rusia para la reactivación de su única central nuclear.

«La Unión Europea puede destinar pequeñas sumas a proyectos que la benefician; por ejemplo, 1,5 millones de euros para el desarrollo de los llamados ‘medios de comunicación independientes’, es decir, para su propia propaganda», pero ello no compensaría las pérdidas por romper sus vínculos con Rusia, aseguró.

De este modo, Rusia sigue chantajeando a Armenia ante las próximas elecciones parlamentarias que celebrará el país caucásico este mismo domingo.

Ayer, a los productos para la importación armenios que sancionó Rusia se incorporaron patatas, berenjenas y frutos secos.

El lunes, Rusia prohibió también las importaciones de pescado, cerezas, guindas, albaricoques, ciruelas, melocotones, nectarinas y uvas procedentes de Armenia.

La entidad fitosanitaria rusa argumentó que se han registrado numerosas «infracciones» durante el proceso de suministro de los productos armenios.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y los otros líderes de la Unión Económica Eurasiática (UEE) -Kazajistán, Bielorrusia y Kirguistán- exigen a Armenia la convocatoria cuanto antes de un referéndum para elegir entre esa organización y la UE.

En vísperas de las elecciones, Moscú también amenazó a Ereván con suspender las exportaciones de gas y petróleo si no elegía un bando cuanto antes. EFE

mos/rcf