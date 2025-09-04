The Swiss voice in the world since 1935

Rusia estima que los intercambios comerciales con Armenia caerán a la mitad este año

Moscú, 4 sep (EFE).- El vice primer ministro ruso Alexéi Overchuk afirmó hoy que se espera que los intercambios comerciales con Armenia caigan a la mitad este año, de 12.400 millones de dólares a unos 6.000 millones.

«El comercio entre Rusia y Armenia ya ha disminuido significativamente, y prevemos que para finales de año se habrá reducido a la mitad en comparación con el año pasado», dijo Overchuk, citado por la agencia Interfax, en los márgenes del Foro Económico Oriental, que se celebra en Vladivostok.

Según el vice primer ministro, en 2024 los intercambios comerciales totalizaron 12.400 millones de dólares, mientras que «este año probablemente será de unos 6.000, quizás un poco más».

En marzo pasado el Parlamento armenio dio luz verde al Gobierno para iniciar conversaciones para iniciar el proceso de negociaciones para la adhesión de Armenia a la Unión Europa (UE).

La autoridades tanto rusas como armenias han resaltado la imposibilidad de que Armenia sea simultáneamente país miembro de la UE y de la Unión Económica Eurasiática, que lidera Rusia e integran también Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.

Según Overchuk, el propósito de Armenia de unirse a los Veintisiete ha influido negativamente en las relaciones económicas con Rusia y ya el año pasado los empresarios rusos comenzaron a disminuir paulatinamente sus operaciones en el mercado del país caucasiano. EFE

