Rusia estudia levantar prohibición para la exportación de gasolina y diésel

Moscú, 11 dic (EFE).- El Gobierno ruso estudia la posibilidad de levantar la prohibición total de exportación de gasolina y parcial de diésel, una decisión que será tomada en dependencia de la situación del mercado, afirmó hoy el ministro de Energía de Rusia, Serguéi Tsiviliov.

«En estos momentos se estudia la posibilidad de cancelar las limitaciones de la exportación de gasolina y diésel para los no productores», comentó a la agencia rusa TASS.

Añadió que «la decisión se tomará partiendo de la situación del mercado».

Explicó que en estos momentos «la situación en el mercado es estable, entre otras cosas gracias a las medidas anteriormente tomadas por el Gobierno de Rusia, que demostraron su eficacia».

El Gobierno ruso prohíbe periódicamente las exportaciones de gasolina, una medida tomada por primera vez en septiembre de 2023 y prorrogada hasta el 31 de agosto de 2024 por los mismos motivos.

Rusia se ha visto obligada a imponer estas limitaciones ya que el alza de los precios del combustible en el mercado internacional estimuló a las empresas rusas a incrementar las exportaciones de gasolina y diésel, lo cual provocó un alza de los precios.

Además, los recientes ataques de drones ucranianos contra varias refinerías rusas han obligado a parar estas instalaciones y generado cierto déficit en el mercado interno.

La restricción más reciente fue anunciada a finales de septiembre, cuando el Gobierno amplió la prohibición de exportar gasolina hasta fin de año a todas las empresas comercializadoras con el fin de estabilizar el mercado interno, tras varias semanas de ataques ucranianos contra las refinerías del país.

La medida fue anunciada por el Ejecutivo en su canal de Telegram, donde especificó que las limitaciones para la exportación de la gasolina para medios de transporte estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Además, el Gobierno prohibió la exportación de diésel, combustible para barcos y otros tipos de derivados de petróleo, incluyendo los comprados en bolsa. EFE

