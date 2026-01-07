Rusia exige «trato humano y digno» para marineros del petrolero interceptado por EE.UU.

Moscú, 7 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia exigió hoy un «trato humano y digno» para los tripulantes del petrolero ‘Marinera’, interceptado este miércoles por la Guardia Costera de Estados Unidos en el Atlántico Norte.

«Tomando en consideración la presencia de ciudadanos rusos entre los tripulantes, exigimos a la parte estadounidense garantizarles un trato humano y digno, respetar inapelablemente sus derechos e intereses y no obstaculizar su pronto retorno a la patria», declaró la diplomacia rusa a la agencia TASS.EFE

