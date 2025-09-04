The Swiss voice in the world since 1935

Rusia expulsa a un diplomático estonio en respuesta a medida similar de Tallin

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 4 sep (EFE).- Rusia anunció este jueves la expulsión de un diplomático estonio en respuesta a una medida similar del país báltico.

«Basándose en el principio de reciprocidad, la parte rusa anunció la expulsión de un empleado diplomático de la Embajada de Estonia en Moscú», señaló Exteriores en un comunicado.

También se informó a la parte estonia de que «cualquier acción hostil por parte de Tallin no quedará sin respuesta».

Moscú aseguró que la declaración como «persona non grata» del primer secretario de la embajada rusa el pasado 13 de agosto tuvo lugar «sin fundamento alguno».

Según el país báltico, el diplomático expulsado participó en actividades que «socavaban el orden constitucional y el sistema legal» de Estonia.

Tallin también llamó a Moscú a cesar los intentos de injerencia en sus asuntos internos.EFE

mos/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR