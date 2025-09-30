Rusia expulsará a un diplomático austríaco en respuesta a una medida similar
Moscú, 30 sep (EFE).- Rusia anunció este martes que expulsará a un diplomático austríaco en respuesta a una medida similar de Viena.
«Tradicionalmente, respondemos a todas estas medidas. La respuesta ya ha sido comunicada a la parte austríaca», señaló un portavoz del Ministerio de Exteriores ruso.
La fuente, citada por la agencia TASS, aseguró que un diplomático austríaco «de rango similar» que el ruso, declarado ‘persona non grata’, abandonará pronto este país.
Anteriormente, la agencia de noticias APA, citando a un portavoz del Ministerio de Exteriores austríaco, informó que Viena ya había expulsado a un diplomático ruso por sospechas de espionaje. EFE
