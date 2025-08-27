Rusia extiende prohibición de exportaciones de gasolina hasta fines de octubre

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 27 ago (EFE).- El Gobierno ruso amplió este miércoles la prohibición de exportación de gasolina rusa hasta fines de octubre para las empresas comercializadoras y hasta fines de septiembre para las productoras, con el fin de estabilizar el mercado interno.

La medida fue anunciada por el Ejecutivo en su canal de Telegram, donde especificó que las limitaciones estarán vigentes del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2025.

Durante el mes de septiembre esta prohibición afectará a todos los exportadores, tanto las empresas productoras como las no productoras, pero a partir del 1 de octubre no se aplicará a los productores.

La anterior prohibición de exportaciones fue impuesta por el Gobierno ruso en febrero pasado y se mantendrá vigente hasta este 31 de agosto.

En estos momentos las limitaciones afectan a todas las exportaciones, tanto a productores directos como a los no productores.

El Gobierno ruso prohíbe periódicamente las exportaciones de gasolina, una medida tomada por primera vez en septiembre de 2023 y prorrogada hasta el 31 de agosto de 2024 por los mismos motivos.

Rusia se ha visto obligada a imponer estas limitaciones ya que el alza de los precios del combustible en el mercado internacional estimuló a las empresas rusas a incrementar las exportaciones de gasolina y diésel, lo cual provocó un alza de los precios.EFE

