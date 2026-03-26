Rusia facilitó inteligencia y entrenamiento a Irán antes de la guerra, denuncia R. Unido

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Londres, 26 mar (EFE).- El ministro de Defensa británico, John Healey, afirmó que Rusia facilitó a Irán entrenamiento y compartió inteligencia antes de la guerra en Oriente Medio, incluyendo información sobre drones y guerra electrónica.

«En lo que respecta a Irán, están demostrando capacidad para atacar en toda la región de Oriente Medio; vemos las mismas tácticas y tecnologías que emplea Rusia en Ucrania, y ésta es la mano oculta de (el presidente ruso, Vladímir) Putin en ambos conflictos», declaró a los medios británicos.

El ministro describió la relación entre Moscú y Teherán como un «eje de agresión» y señaló que, aunque Putin pueda buscar distraer a Occidente con Oriente Medio, el Reino Unido permanece alerta y pendiente del conflicto en Ucrania.

Healey subrayó que el Gobierno británico no cree que Irán tenga planes de atacar a su país, aunque reconoció que podría contar con la capacidad para hacerlo.

Paralelamente, el ‘Financial Times’ informó este jueves de que Rusia está cerca de completar un envío escalonado de drones, medicinas y alimentos a Irán para respaldar a su aliado en la guerra con Estados Unidos e Israel, según fuentes de inteligencia occidentales.

Si se confirma, la entrega de drones sería «la primera evidencia de que Moscú ha proporcionado apoyo letal a Irán desde el inicio de la guerra», señala el periódico. EFE

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