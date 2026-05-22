Rusia frustró 78 atentados terroristas desde comienzos de año, según fuerzas de seguridad

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Moscú, 22 may (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó este viernes que desde comienzos de año frustraron 78 atentados terroristas en el país.

«Según el Comité Nacional Antiterrorista se han evitado 101 delitos relacionados con el terrorismo en Rusia desde principios de 2026, incluidos 78 atentados», reza la nota publicada en la web de las fuerzas de seguridad.

El FSB advirtió que los servicios de inteligencia ucranianos continúan reclutando activamente a través de redes sociales a ciudadanos rusos para la realización de actividades de sabotaje.

Dicho reclutamiento ha servido de excusa para las fuerzas del orden para imponer continuas restricciones al acceso a internet en el país, donde se producen constantes cortes de red a la vez que permanecen bloqueados multitud de servicios web y aplicaciones occidentales.

Los medios de comunicación rusos informan diariamente de detenidos y condenas de ciudadanos rusos por motivos de sabotaje y alta traición. En muchos casos se trata de jóvenes e incluso de menores de edad.

Algunos expertos han advertido que las propias fuerzas de seguridad rusas incitan al delito, ya que se hacen pasar por fuerzas de inteligencia ucraniana para reclutar a rusos para realizar supuestos actos de sabotaje a cambio de una remuneración económica y así detenerles.

De este modo, sostienen los analistas, el FSB gana méritos y crédito ante la propia población y las autoridades políticas. EFE

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