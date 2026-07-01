Rusia ganó en el mes de junio 84 kilómetros cuadrados adicionales de territorio ucraniano

Compartir

1 minuto

Kiev, 1 jul (EFE).- El Ejército ruso se hizo en el mes de junio con el control de 84 kilómetros adicionales de territorio ucraniano, según la plataforma de análisis militar ucraniana DeepState, que ofrece cada mes el balance de suelo conquistado por las fuerzas rusas en Ucrania.

DeepState atribuye en su canal de Telegram estas conquistas rusas a los avances de las fuerzas del Kremlin cerca de Kostiantínivka, en la región oriental de Donetsk, en zonas fronterizas de Ucrania con Rusia y en Guliaipole, en el sureste.

En el mes de mayo, Rusia se hizo con el control de 14 kilómetros cuadrados, según los cálculos de DeepState, en lo que supuso un récord negativo para las fuerzas del Kremlin desde octubre de 2023.

DeepState calcula estas cifras sacando la diferencia entre los kilómetros cuadrados ganados y los perdidos por los rusos en el frente.

Pese al incremento con respecto a mayo de la superficie conquistada por los rusos en junio, la cifra del mes pasado es la segunda más baja de la serie presentada en el gráfico publicado por DeepState, que empieza en el mes de junio de 2024, y está muy lejos del máximo de 725 kilómetros cuadrados que Rusia consiguió en noviembre de ese año. EFE

mg/cae/ajs