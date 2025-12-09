Rusia golpea el nudo clave de Fastiv en su ofensiva contra la red ferroviaria de Ucrania

Leópolis (Ucrania), 9 dic (EFE).- La ciudad de Fastiv, el nudo clave del sistema ferroviario ucraniano en los alrededores de Kiev, ha sufrido tres noches consecutivas de ataques masivos como parte de los intentos de Rusia de paralizar el funcionamiento de los trenes ucranianos, cuyo papel es fundamental para el movimiento de personas, las exportaciones de cereales y el transporte de armamento.

La estación de Fastiv fue completamente destruida en el ataque del 6 de diciembre contra esta ciudad cruce de las vías que van a Kiev, Odesa (sur) y Leópolis (oeste), lo que provocó múltiples retrasos y el cambio de rutas de decenas de trenes.

“Se quemó todo, pero lo más importante, y es un milagro, es que todo el mundo sobrevivió”, dijo a EFE Anna Skurska, una mujer de treinta años originaria de Fastiv cuyo padre trabaja en la estación de trenes de la localidad, después de las dos nuevas noches de ataques tras la destrucción de la estación.

Estos dos últimos bombardeos iban dirigidos contra infraestructuras de empresas que se dedican al transporte ferroviario de cercanías y al transporte de productos congelados.

Objetivo de Rusia

A diferencia de lo que ocurre en la cercana Kiev, que es atacada prácticamente a diario, los bombardeos en una ciudad mucho más pequeña como Fastiv tomaron por sorpresa a sus habitantes.

Pese a que antes de la guerra tenía sólo unos 44.000 habitantes, su condición de nudo ferroviario clave en la parte centro-norte del país lo ha convertido en un objetivo importante para Rusia, que desde julio ha incrementado sus ataques y ha golpeado otros nudos ferroviarios como Znamianka y Koziatin.

Fotografías publicadas por el servicio de emergencias muestran que el garaje de los trenes de cercanías y varias locomotoras sufrieron graves daños en Fastiv.

Según el bloguero militar y experto en drones Serguí Bezjrestnov, destruir locomotoras es la prioridad rusa en este tipo de acciones.

“Es difícil destruir las vías de tren, que además se reparan en cuestión de horas. Pero si no hay locomotoras o gente para operarlas, el tráfico ferroviario se paraliza”, advirtió el experto en su canal de Telegram.

Infraestructura vital

Las autoridades ucranianas creen que los ataques rusos son parte de una estrategia de “guerra de desgaste” que busca debilitar al país militar y económicamente.

Las vías de tren desempeñan un papel fundamental para los transportes en el país. Dos tercios de las mercancías y un tercio de los pasajeros se mueven en Ucrania en tren.

Sólo en los tres meses de verano, más de ocho millones de pasajeros utilizaron el tren, incluidos miles de civiles evacuados de las regiones del frente. Los dirigentes extranjeros y los refugiados ucranianos también usan el tren para llegar a Ucrania desde el extranjero, ya que todos los vuelos civiles han sido cancelados desde el comienzo de la invasión hace casi cuatro años.

Los trenes han permitido además transportar a un coste relativamente bajo más de 23 millones de toneladas de grano ucraniano a los puertos del mar Negro para su exportación. Los ferrocarriles también sirven para transportar equipamiento militar al este desde la frontera en el oeste del país con la UE.

Los ataques rusos agudizan asimismo los problemas económicos del operador público de ferrocarriles, Ukrzaliznytsia, que es el principal empleador del país. Según el viceprimer ministro Oleksí Kuleba, sólo en 2025 la empresa ha sufrido más de 800 ataques con pérdidas superiores a los mil millones de dólares.

Adaptándose a la amenaza

Además de atacar nudos clave en todo el país, Rusia utiliza cada vez más drones de precisión para golpear trenes en zonas de frontera y regiones del frente, en lo que parece ser un intento de aislarlas del resto de Ucrania.

Los últimos tramos de algunas rutas han sido sustituidos por autobuses y los trenes ya no llegan a la región de Donetsk.

Según explica Bezjrestnov, los horarios de los trenes deben ser menos previsibles para dificultar los ataques rusos, y las locomotoras han de protegerse con la construcción de estructuras defensivas.

La capacidad que ha mostrado Ukrzaliznytsia para seguir funcionando en estas circunstancias es motivo de orgullo para muchos ucranianos, que dicen seguir optando por los ferrocarriles -a menudo la opción más barata y cómoda- para viajar y destacan que los retrasos siguen siendo mínimos.

En el peor de los casos, el operador ferroviario y los vecinos organizan alternativas a los trenes rápidamente, dice la vecina de Fastiv Anna Skurska, que viaja a Kiev en tren varias veces a la semana.

“Lo principal es que recordemos que unidos somos fuertes”, declara a EFE.

