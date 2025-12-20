Rusia golpea un puerto en la región de Odesa tras ataque con ocho muertos y 27 heridos

Berlín, 20 dic (EFE).- Rusia lanzó un ataque en la mañana del sábado contra el puerto de Pivdennyi, en la región ucraniana de Odesa, en el que se registraron impactos en los depósitos de almacenamiento, según denunció el viceprimer ministro para la Reconstrucción y ministro de Desarrollo de Comunidades y Territorios, Oleksí Kuleba.

«Los bombardeos no cesan. Después de las ocho de la mañana se registró otro ataque contra el puerto de Pivdennyi, con impactos en los depósitos. Los servicios médicos, de rescate y de manejo de explosivos trabajan en el lugar, y se han movilizado todos los equipos de emergencia necesarios. A pesar de los constantes riesgos, los trabajadores portuarios continúan su labor y mantienen la continuidad de la logística marítima», escribió en un mensaje en Telegram.

Agregó que «el enemigo destruye deliberadamente la infraestructura logística de la región de Odesa y aterroriza a la población civil, en un intento por interrumpir las comunicaciones en el sur de Ucrania».

Destacó que a pesar de los constantes ataques, en la región continúa el trabajando para eliminar las consecuencias de los ataques masivos.

Kuleba indicó que al mismo tiempo continúan los trabajos para garantizar la logística tras el ataque ruso el jueves cerca de la localidad de Mayaki contra el único puente todavía transitable en la región de Odesa que cruza el Dniéster y esencial para viajar a Moldavia y continuar hacia Rumanía.

«Lo fundamental es que los habitantes de la región de Odesa tengan comunicaciones y acceso a todos los bienes y servicios necesarios», explicó, y agregó que la situación humanitaria en esa zona sigue siendo estable.

Señaló que más de 37.000 abonados de la región de Odesa y la ciudad homónima siguen sin suministro eléctrico, pero disponen de calefacción y agua.

El ministro recordó que la pasada noche, las fuerzas rusas lanzaron un ataque balístico contra una infraestructura portuaria en la región de Odesa que dejó al menos ocho muertos y una treintena de heridos. EFE

