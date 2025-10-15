Rusia golpea una central térmica en tercer ataque a sector del gas de Ucrania en ocho días

Kiev, 15 oct (EFE).- Rusia atacó en la noche del martes a miércoles una central termoeléctrica de la empresa gasística ucraniana Naftogaz, en el que es, según la compañía, el tercer ataque masivo que las fuerzas rusas lanzan contra sus instalaciones en los últimos ocho días.

En un escueto comunicado, la empresa recuerda que algunas de sus infraestructuras de producción de gas de las regiones de Járkov, Sumi y Chernikov ya fueron atacadas en ese espacio de tiempo.

Rusia lanzó el pasado 3 de octubre su bombardeo más masivo contra infraestructuras ucranianas de producción de gas en toda la guerra, según la empresa Naftogaz.

La presente campaña de ataques rusos ha obligado a las autoridades ucranianas a incrementar en un treinta por ciento sus planes de importaciones de gas para el invierno. EFE

