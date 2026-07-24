Rusia golpea una muestra de armamento en Kiev en un día marcado por los ataques cruzados

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Kiev/Moscú, 24 jul (EFE).- El Ejército ruso alcanzó este viernes poco antes del mediodía con al menos un misil balístico un acto de la industria armamentística ucraniana que se celebraba a las afueras de Kiev en el que se presentaban nuevas tecnologías militares, en una jornada marcada por la gran cantidad de objetivos atacados por ambos bandos en la retaguardia enemiga.

Según el balance ofrecido por el fiscal general de Ucrania, Ruslán Krávchenko, diez personas murieron y un centenar resultaron heridas en el ataque al acto.

Krávchenko ha anunciado que los organizadores serán investigados por presunta negligencia a la hora de tomar las medidas de seguridad adecuadas para convocar una reunión de estas características en tiempos de guerra.

El Consejo de Fabricantes de Armamento de Ucrania y el dueño de la empresa ucraniana de drones First Contact, Valeri Borovik, también confirmaron que la exhibición fue alcanzada por los rusos.

El asesor de Zelenski en materia de drones Serguí Beskrestnov, más conocido como ‘Flash’, tranquilizó a sus seguidores en Facebook diciéndoles que no había asistido al acto.

‘Flash’ dijo que no fue a la exhibición debido a que se había anunciado en internet, no había un refugio subterráneo disponible en el sitio donde se celebraba y el lugar de reunión se había dado a conocer con demasiada antelación a un número excesivamente amplio de participantes.

Según dijo a la televisión ucraniana el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania Yuri Ignat, Rusia empleó en el ataque lanzado a lo largo del día contra el conjunto de Ucrania dos misiles Oniks dirigidos contra el sur del país, que no alcanzaron sus objetivos, y tres misiles balísticos contra la región de Kiev.

Sólo uno de los tres misiles balísticos pudo ser derribado, mientras que los otros dos impactaron en objetivos, según Ignat.

Rusia también atacó este viernes otros dos barcos mercantes que se encontraban en el puerto de Mikoláyiv del sur de Ucrania.

El Ejército ruso lleva a cabo desde hace más de dos semanas una nueva campaña de ataques contra puertos ucranianos y contra los barcos que atracan y zarpan de ellos. Según dijo el jueves la administración de Kiev, en los puertos ucranianos dejaron de entrar barcos esta semana, por decisión de las empresas de transporte marítimo, debido al elevado riesgo de que sean alcanzados.

Rusia realiza esta campaña en respuesta a los ataques prácticamente diarios que Ucrania lanza cada día contra petroleros y cargueros rusos en el mar Negro y sobre todo en el mar de Azov.

Los ataques de ambos bandos están afectando de manera significativa a las exportaciones agrícolas de los dos países.

Más ataques al ‘Amazon ruso’

En sentido contrario, Ucrania atacó durante la madrugada almacenes de la empresa Wildberries, líder en Rusia de comercio por internet, en las regiones de Leningrado y Tver, en la ciudad federal de San Petersburgo y en la península ocupada de Crimea.

El presidente Volodímir Zelenski volvió a presentar estos ataques a Wildberries -que llevan produciéndose varios días y primero fueron justificados por Kiev como una respuesta a los ataques rusos a la empresa líder de paquetería ucraniana- como parte de una campaña contra la logística rusa que “suministra al ejército de ocupación componentes para drones, equipamiento de navegación y material militar”.

Ucrania también alcanzó con un misil de crucero de fabricación propia Flamingo la empresa Avitek, que produce misiles antiaéreos, además de otros componentes para la industria militar rusa, en la región de Kírov, a 800 kilómetros al noreste de Moscú.

Además, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo haber alcanzado durante la madrugada infraestructuras energéticas rusas en las regiones de Bashkiria, Uliánovsk y Kaluga y dos aeródromos militares en la península ocupada de Crimea. EFE

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