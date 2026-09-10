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Rusia ha prohibido la entrada a unos 200.000 extranjeros que violaron sus leyes

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Moscú, 10 sep (EFE).- El Ministerio del Interior ruso ha prohibido la entrada a unos 200.000 extranjeros que infringieron las leyes rusas, anunció hoy el jefe del Servicio de Migración de dicho departamento, Andréi Kikot.

«Como parte de nuestra labor preventiva, nuestras unidades han prohibido la entrada a unos 200.000 -para ser exactos, 197.000- extranjeros que han cometido delitos e infringido las leyes en este país», dijo Kikot en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Según el funcionario, también aumentó en un 85 % el número de deportaciones de ciudadanos extranjeros y, en este sentido, afirmó que se ha deportado «a unas 100.000 personas, 75.000 de ellas por la fuerza». EFE

mos/fpa

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