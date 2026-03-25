Rusia ha reforzado la protección de sus buques mercantes, dice asesor del Kremlin

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Moscú, 25 mar (EFE).- Rusia ha reforzado la protección de sus buques mercantes, afirmó este miércoles el asesor del Kremlin, Nikolái Pátrushev.

“La Armada garantiza la seguridad de la navegación de forma puntual y por zonas. Se ha reforzado el control de los buques que transportan carga en intereses de nuestro país”, declaró Pátrushev durante una reunión del Colegio Marítimo de Rusia, que él dirige.

Recordó que en enero pasado el Colegio Marítimo ya había examinado “medidas para responder a las violaciones del derecho marítimo internacional por parte de países hostiles y para garantizar la seguridad de la navegación en las rutas marítimas estratégicas”.

Estas medidas, agregó citado por la agencia TASS, recibieron el apoyo del presidente ruso, Vladímir Putin, y «ya se están implementando».

«Los riesgos de acciones ilegales y ataques terroristas contra buques que zarpan de puertos rusos están aumentando”, afirmó Pátrushev, quien denunció registros y detenciones “bajo pretextos falsos” en las embarcaciones rusas.

También la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, criticó hoy las acciones de países occidentales contra los buques mercantes rusos y las tachó de “inaceptables”.

«Es importante comprender que cualquier acto hostil recibirá una respuesta proporcional. Contamos con los medios y la capacidad necesarios para ello», afirmó Zajárova en rueda de prensa.

En particular, afirmó que Rusia ya dio luz verde a la posibilidad de escoltar algunos buques y baraja también desplegar equipos de protección especiales en los navíos, entre otras medidas.

El pasado febrero, Rusia dijo estar coordinando medidas con otros miembros del grupo BRICS para defenderse de lo que llamó «pirateo occidental», en alusión al apresamiento y bloqueo de varios petroleros rusos desde principios de año.

A comienzos de marzo Rusia denunció un ataque con drones, presuntamente ucranianos, contra un barco metanero en el mar Mediterráneo, por lo que el buque quedó a la deriva con unas 900 toneladas de gasóleo y dos tanques de gas licuado.

La víspera, el Ministerio de Defensa del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) en Libia aseguró tener bajo control el buque ruso que está siendo remolcado a un lugar seguro.EFE

mos/psh