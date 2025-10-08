The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rusia ha retirado la ciudadanía a casi 3.000 personas en dos años y medio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 8 oct (EFE).- Las autoridades rusas han retirado la ciudadanía adquirida a más de 2.800 personas desde abril de 2023, tras la entrada en vigor de la ley que permite imponer ese castigo por diversos delitos.

Según informó este miércoles el Ministerio del Interior, hasta ahora se han tomado «2.875 decisiones de revocación de la ciudadanía».

Las principales razones para retirar la ciudadanía fueron la entrada en vigor de sentencias judiciales por diversos delitos y la evasión del servicio militar por parte de los rusos nacionalizados.

Según las autoridades rusas, la medida permite contrarrestar diversas amenazas a la seguridad nacional y pública.

Esta ley prevé la retirada de la ciudadanía adquirida a personas que cometen «delitos graves contra el Estado» y «desacreditan al Ejército» ruso.

El primer caso de dio a conocer medio año después de la aprobación de la norma, cuando el Ministerio de Interior ruso informó sobre la retirada de la ciudadanía a dos rusos, acusados de tenencia y tráfico de drogas en grandes cantidades.

Más tarde, las autoridades informaron en varias ocasiones sobre la aplicación de la norma a rusos nacionalizados que eludían el servicio militar para no combatir en Ucrania. EFE

mos/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR