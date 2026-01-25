Rusia ignora las críticas de ONU y europeos y sigue martilleando infraestructura ucraniana

Moscú, 25 ene (EFE).- Rusia ignora las críticas de la ONU y los aliados europeos de Ucrania y sigue martilleando la infraestructura energética del país vecino, con especial saña en la capital, Kiev.

En su último parte de guerra, el Ministerio de Defensa ruso dijo el domingo haber golpeado «instalaciones de la infraestructura energética que garantizan las actividades de la industria militar de Ucrania».

También golpeó talleres de fabricación de drones y lugares de concentración de unidades militares enemigas en 159 puntos de la geografía ucraniana

Para ello, empleó a la aviación táctica, a la artillería, a las fuerzas de misiles y a los operadores de drones de asalto.

Moscú no dejó de bombardear las infraestructuras civiles ucranianas durante las negociaciones a tres bandas del viernes y el sábado en Abu Dabi.

Kiev tampoco dejó de atacar territorio ruso con drones y, según las autoridades, lanzó un ataque masivo contra la región fronteriza de Bélgorod.

El sábado, los ministros de Exteriores de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Estonia, Letonia y Lituania, los ocho países nórdicos y bálticos, condenaron en una declaración conjunta los continuos ataques de Rusia contra ciudades, zonas residenciales e infraestructuras críticas de Ucrania.

«Instamos a Rusia a cesar de inmediato todas las operaciones militares dirigidas contra las infraestructuras energéticas de Ucrania», rezaba el escrito.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, volvió a pedir este viernes a los habitantes de la urbe que se trasladen temporalmente a otro lugar si les es posible, al advertir que la crisis energética podría empeorar debido a los ataques diarios rusos.

Según los expertos, el Kremlin ha intensificado los ataques energéticos, en lo que algunos llaman diplomacia invernal, como maniobra de presión sobre Kiev para mejorar sus posiciones en la mesa de negociaciones. EFE

