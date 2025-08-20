Rusia incluye en su lista negra a 21 británicos tras las sanciones anunciadas por Londres

Moscú, 20 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia incluyó este miércoles a 21 ciudadanos británicos en su lista negra, medida que se produce después de unas sanciones de Londres contra empresas de Kirguistán a través de las cuales Moscú supuestamente evadía las restrcciones impuestas por la guerra en Ucrania.

«En respuesta al continuo rumbo de confrontación de Londres, que incluye esfuerzos por demonizar nuestro país, inventar activamente narrativas antirrusas (…) se decidió incluir en la lista negra rusa a varios representantes de medios de comunicación, ONG, miembros de consultorías y la comunidad de expertos de Gran Bretaña», señala la nota oficial.

Según Moscú, los afectados por las sanciones «difunden desinformación y acusaciones infundadas contra Rusia» en el contexto de la guerra en Ucrania.

Sus nombres se suman a una larga lista de ciudadanos occidentales a los que Rusia ha incluido en su «lista negra» desde el inicio de la contienda en febrero de 2022, a la que siguieron varias tandas de sanciones de Occidente.

El Reino Unido anunció este miércoles sanciones para un banco y otras plataformas y redes de criptomonedas de Kirguistán a través de las cuales Rusia canaliza presuntamente operaciones financieras opacas para evadir sanciones impuestas desde el estallido de la guerra en Ucrania.

Las sanciones se centran en el Banco Capital, con sede en Kirguistán, y su director, Kantemir Chalbayev, que Rusia utiliza «para el pago de material militar», y también afectan a las plataformas de intercambio de criptomonedas Grinex y Meer, la infraestructura detrás del nuevo ‘token’ A7A5, respaldado por rublos, sostuvo el Gobierno británico en un comunicado.

Este ‘token’ ha movido, según el Reino Unido, 9.300 millones de dólares (7.978 millones de euros) en una plataforma de intercambio de criptomonedas especializada en tan solo cuatro meses y está diseñado específicamente «para intentar evadir las sanciones occidentales». EFE

