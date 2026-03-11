Rusia incoa causa penal por terrorismo tras ataque ucraniano a Briansk

2 minutos

Moscú, 11 mar (EFE).- El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) incoó hoy una causa penal por terrorismo tras el ataque perpetrado la víspera por el Ejército de Ucrania contra una fábrica de microesquemas en la región rusa de Briansk en el que murieron seis personas.

«Se incoó una causa penal por atentado terrorista tras el ataque del Ejército ucraniano contra la ciudad de Briansk», informó en Telegram la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko.

Según los investigadores, las Fuerzas Armadas de Ucrania «lanzaron un ataque masivo con misiles de alto poder destructivo contra zonas urbanas e infraestructura civil».

«A consecuencia del impacto y la explosión de al menos ocho misiles en Briansk murieron al menos cuatro civiles y resultaron heridas al menos 42 personas. También resultaron dañados 70 inmuebles y vehículos, incluyendo instalaciones civiles de la empresa», indicó Petrenko.

La representante del CIR responsabilizó del ataque a «militares de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y otras unidades y altos cargos del Ejército ucraniano y la dirección política de Ucrania.

«Se llevan a cabo las investigaciones dirigidas a establecer la identidad de los participantes directos (…) de este crimen especialmente cruento contra la población civil», concluyó.

El gobernador local, Alexandr Bogomaz, informó de la muerte de seis personas, y amplió el número de heridos a 42, de los cuales 29 fueron hospitalizados.

Anteriormente el canal de Telegram Mash indicó que uno de los misiles impactó contra una fábrica para la producción de microesquemas para dispositivos electrónicos durante un cambio de turnos en la planta.

Bogomaz señaló que visitó el lugar de los hechos, donde escuchó un informe del jefe de la dirección regional de Emergencias, Dmitri Yenin, sobre las medidas tomadas para paliar las consecuencias del ataque y evacuar a los civiles de la zona. EFE

