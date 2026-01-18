Rusia informa de nuevos ataques contra el sistema energético y de transporte de Ucrania

2 minutos

Moscú, 18 ene (EFE).- Las fuerzas rusas atacaron nuevamente la infraestructura energética y de transporte de Ucrania, así como a empresas encargadas de la producción de drones de largo alcance utilizados contra la retaguardia rusa, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«La aviación táctica, los drones de asalto, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron empresas de ensamblaje de drones de largo alcance, objetivos de energéticos e infraestructura de transporte que daban servicio al Ejército de Ucrania», señaló el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

El mando castrense ruso indicó que las fuerzas rusas también atacaron «emplazamientos temporales de militares ucranianos en 149 posiciones».

Los ataques rusos de los últimos días han dejado sin electricidad gran parte de Kiev y en otras regiones del país, ante lo cual el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presidió este sábado una conferencia para coordinar las medidas para reparar los daños causados por los ataques y estudiar posibilidades para aumentar la capacidad de resistencia de las ciudades ucranianas.

Según el Ministerio de Emergencias ucraniano, las fuerzas rusas atacaron durante esta madrugada la región de Odesa, dañando la capacidad de generación eléctrica en la ciudad portuaria.

Durante el invierno, con temperaturas de menos de diez grados bajo cero, los rusos han intensificado sus ataques contra la infraestructura energética y de calefacción con lo que aumentan la presión sobre la población civil.

Mientras tanto, en la ciudad de Járkov un dron hizo impacto contra una vivienda matando a una mujer y dejando herida a otra persona, según informó este domingo el alcalde Igor Terejov.EFE

mos/alf