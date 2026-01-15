Rusia informa de nuevos ataques contra infraestructura energética ucraniana

Moscú, 15 ene (EFE).- Rusia informó hoy de nuevos ataques contra la infraestructura energética ucraniana mientras en Ucrania las temperaturas alcanzan los 17 grados bajo cero y cientos de edificios de Kiev siguen sin calefacción tras los ataques del viernes y lunes pasados.

«La aviación táctica, los drones de asalto, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron objetivos de energéticos e infraestructura de transporte que daban servicio al Ejército de Ucrania», señaló el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

El mando castrense ruso indicó que las fuerzas rusas también atacaron «almacenes de drones de largo alcance, comandancias y emplazamientos temporales de militares ucranianos y mercenarios extranjeros en 162 posiciones».

En tanto, en Ucrania más de cuatrocientos edificios de apartamentos de Kiev siguen sin calefacción por los recientes ataques masivos rusos al sistema energético, en un momento en que las temperaturas alcanzan los 17 grados bajo cero, según el último balance hecho público por las autoridades locales,

La calefacción sigue funcionando a muy baja intensidad también en las viviendas y los espacios comerciales en que se ha restablecido, debido al déficit causado por los ataques rusos a infraestructuras gasísticas.

Las autoridades han habilitado más espacios comunes abiertos al público para cargar los aparatos electrónicos e incluso ha desplegado generadores de gran potencia para garantizar el suministro a los bloques de viviendas más afectados por los apagones.

Se espera que las temperaturas sigan bajando hasta los 20 grados negativos en los próximos días y los ucranianos teman que Rusia aproveche para seguir degradando la infraestructura energética ucraniana con más ataques masivos.

Esta misma noche Rusia lanzó contra Ucrania 82 drones, de los que 61 fueron derribados, según los militares ucranianos. EFE

