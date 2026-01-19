Rusia ingresó en 2025 un 23,8 % menos por venta de petróleo y gas

Moscú, 19 ene (EFE).- Los ingresos por petróleo y gas de Rusia en 2025 fueron un 23,8 % menos que el año anterior, informó este lunes el Ministerio de Finanzas ruso.

«Los ingresos por petróleo y gas ascendieron a 8,477 billones de rublos (109 mil millones de dólares), lo que representa una caída interanual del 23,8 % con respecto al año anterior», reza el comunicado de Finanzas publicado en su portal web.

Las autoridades rusas vinculan la disminución con la bajada de los precios del petróleo, pero también le afectan la caída de ingresos tras las sanciones estadounidenses de noviembre contra Rosneft y Lukoil, las dos mayores petroleras rusas.

Por otro lado, los ingresos del presupuesto federal, excluyendo el petróleo y el gas, sumaron 28,807 billones de rublos (370 mil millones de dólares), un aumento del 12,6 % interanual, algo que se explica por el aumento de los impuestos.

Según estas primeras estimaciones por parte del órgano de finanzas el gasto del presupuesto federal para 2025 ascendió a 42,928 billones de rublos (552 mil millones de dólares), un 6,8 % más que el año anterior.

A finales de año, el presupuesto federal registró un déficit de 5,645 billones de rublos (72 mil millones de dólares).

Para los presupuestos de 2026, Finanzas contempló priorizar el gasto militar a costa de subir los impuestos a los ciudadanos.

Entre las subidas, que entran en vigor paulatinamente desde el inicio del nuevo calendario, aumentan el IVA, el impuesto sobre las personas físicas y de sociedades, se eliminarán los beneficios fiscales para los autónomos y la mayoría de pymes, y aumentarán las tasas a los coches, a pesar de ser un sector en deterioro.

También aumentará la tarifa impositiva a las empresas tecnológicas, entre otras medidas destinadas a recaudar más dinero para el Estado.EFE

