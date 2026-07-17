Rusia inhabilita como candidato a diputado al opositor Borís Nadezhdin por extremismo

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Moscú, 17 jul (EFE).- La Justicia rusa inhabilitó este viernes como candidato a diputado al opositor y exaspirante presidencial, Borís Nadezhdin, quien no podrá participar en las elecciones legislativas de septiembre.

Nadezhdin, de 63 años, fue declarado culpable de extremismo y tendrá que pagar una multa de 1.000 rublos (unos 13 dólares) por publicar en sus redes sociales un enlace con la imagen del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni. EFE

mos/rml

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