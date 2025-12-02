Rusia insiste en que ha conquistado Pokrovsk y dos localidades más en Zaporiyia

Moscú, 2 dic (EFE).- El ejército ruso dio este martes por terminada la operación para la toma del bastión de Pokrovsk, según afirma en el parte de la mañana del Ministerio de Defensa, que de confirmarse sería el mayor éxito militar ruso desde 2023.

En el parte, el ministerio ruso habla también de la conquista de dos localidades más en la región de Zaporiyia, así como de la eliminación de medio millar de soldados enemigos en el frente del Donbás.

(Desde Kiev, el grupo operativo del Ejército ucraniano responsable de la zona este del frente negó este martes que las fuerzas rusas hayan consumado la toma de la ciudad de Pokrovsk)

El comunicado del ministerio ruso de Defensa dice que «las unidades de la agrupación de fuerzas Tsentr (Centro) han concluido la liberación de la ciudad de Krasnoarméisk (Pokrovsk) en la república popular de Donetsk», señala.

Los rusos comenzaron a asediar Pokrovsk, importante nudo de comunicaciones y centro hullero, a mediados de 2024 después de tomar el sur de la región de Donetsk.

Con todo, aún no han podido tomar, según sus propios informes, la ciudad satélite de Mirnograd, donde controlarían sólo un 30 %.

Además, Defensa informó de que unidades de asalto rusas tomaron otras dos localidades en Zaporiyia: Zelenni Gai y Dobropilia.

Y también se hicieron con el control de un «eje defensivo» de 18 kilómetros cuadrados que contaba con trincheras y todo tipo de barreras antitanque.

Putin se mostró anoche «impresionado» por el avance de las tropas rusas en esa región sureña, donde los ucranianos controlan casi un tercio del territorio.

«Con el actual ritmo de nuestra ofensiva, el enemigo, obviamente, no está en disposición de reaccionar como es debido», dijo Putin al reunirse con el Estado Mayor.

Esto ocurre justo antes de que el líder ruso reciba esta tarde en el Kremlin al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz para Ucrania.EFE

