Rusia intensifica los ataques en el este de Ucrania y ya ha infiltrado soldados en Limán

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Kiev, 23 jun (EFE).- Rusia ha intensificado sus ataques en distintos ejes del frente oriental de Ucrania y ha logrado infiltrar pequeños grupos de soldados en el feudo ucraniano de Limán, en el norte de la región de Donetsk, según informaron este martes un portavoz militar ucraniano y el canal militar DeepState.

«En todas las áreas de las que respondemos ha habido una fuerte reactivación» de las operaciones rusas, dijo en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform el portavoz del Grupo de Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano, Víktor Tregúbov, que citó la propia Limán y la vecina Kúpiansk, en la región limítrofe de Járkov, entre los ejes en los que se ha incrementado la intensidad.

Ese grupo de fuerzas es la estructura que cubre el frente oriental de Ucrania.

Por lo que respecta a Limán, el canal ucraniano de Telegram DeepState da cuenta de la presencia en el este del municipio de pequeños grupos de soldados rusos, que han conseguido infiltrarse aprovechando la superioridad numérica de su Ejército y la poca densidad de las líneas defensivas ucranianas.

Esta misma situación se ha dado en otras ciudades del frente como Pokrovsk, ahora en manos de Rusia, y Kostiantínivka, que hasta hace poco era uno de los bastiones ucranianos importantes en Donetsk y donde ahora, según DeepState, han penetrado numerosos soldados rusos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este mismo martes que sus efectivos se han hecho ya con el control de Kostiantínivka, ciudad de importancia estratégica cuya caída facilitaría a los rusos su objetivo de acercarse desde el sur a Sloviansk y Kramatorsk, las dos urbes de mayor importancia que Ucrania conserva hoy en Donetsk.

Según las autoridades de Kiev, el Ejército ucraniano ha recuperado en lo que va de año en el sur del país más de 600 kilómetros cuadrados de territorio gracias al uso a gran escala de drones y a las bajas masivas rusas provocadas por esos aparatos no tripulados.

Kiev aseguró este mes que en mayo, por primera vez desde octubre de 2023, recuperó más terreno en el frente del que perdió ante Rusia.

Pese a esta mejora de la situación para Kiev, Rusia sigue ganando terreno poco a poco en Donetsk, si bien a un precio muy alto en bajas. EFE

mg/cph/mgr