Rusia intercepta 419 drones ucranianos y reporta la muerte de un bebé

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El sistema de defensa aérea ruso derribó por la noche 419 drones ucranianos lanzados hacia diferentes puntos del país, incluida la región de Moscú, donde murió un bebé de seis meses, informaron este martes las autoridades.

«En el transcurso de la noche (de lunes a martes), las defensas aéreas interceptaron y destruyeron 419 drones ucranianos», detalló el ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

La península anexada de Crimea y las regiones de Krasnodar y Moscú fueron de las más atacadas, entre un total de 19 territorios, según el ministerio.

En la zona que rodea a la capital rusa, una casa se incendió en Iegorievsk tras la caída de un dron, según el gobernador regional, Andréi Vorobiov.

Un bebé de seis meses que se encontraba en el interior en el momento del ataque «falleció de camino al hospital», precisó.

Agregó que otro niño y dos adultos resultaron heridos y fueron hospitalizados.

Horas antes, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo en varios mensajes en la plataforma de mensajería Telegram que unos 60 drones habían sido destruidos por las defensas antiaéreas mientras se dirigían a la ciudad.

Precisó que los equipos de rescate fueron desplegados en las zonas donde cayeron restos.

Esta nueva oleada masiva se produce tras una incursión de 660 drones ucranianos durante la madrugada del viernes pasado, una de las cifras más elevadas desde el inicio del conflicto en febrero de 2022.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra territorio ruso, incluida Moscú, y en ocasiones muy lejos de la frontera.

Apunta especialmente a las infraestructuras de transporte y almacenamiento de hidrocarburos para intentar mermar la capacidad de Rusia de financiar su ofensiva militar.

Por su parte, Moscú bombardea Ucrania casi a diario.

bur/tmt/mas/arm/erl