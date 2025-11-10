Rusia introducirá un nuevo impuesto tecnológico para promover la producción nacional

Moscú, 10 nov (EFE).- Rusia se propone introducir un nuevo impuesto a los productos tecnológicos con el fin de impulsar la producción nacional, confirmóeste lunes el Ministerio de Industria y Comercio.

La medida se aplicará tanto los importadores de productos electrónicos extranjeros como a los fabricantes nacionales, precisa el diario Rossíyskaya Gazeta.

A la vez, el objetivo de la imposición del arancel está relacionado con la política dirigida a reforzar la «soberanía tecnológica» del país.

Durante la primera etapa, el impuesto se aplicará a portátiles, teléfonos inteligentes y otros productos.

Mientras, en la segunda etapa la medida se extenderá a componentes y módulos electrónicos que constituyen la base de esos equipos.

Según el Ministerio de Comercio, se trata de un paso clave para «estimular la enraizada localización de la producción dentro del país».

Antes de la implementación del programa, se planea someterlo a pruebas y consultas con el sector empresarial.

Las autoridades esperan que eso ayude a evitar la doble tribulación, tanto sobre los componentes como sobre los productos terminados.

La suma recaudada se destinará a programas de apoyo gubernamental para el desarrollo de la industria electrónica y radioelectrónica rusa.

En cambio, los expertos temen que la medida contribuya a una nueva subida de los precios de equipos electrónicos.EFE

