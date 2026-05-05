Rusia lamenta estancamiento de negociaciones entre EE.UU. e Irán y llama a evitar escalada

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Moscú, 5 may (EFE).- Rusia lamenta el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en el Oriente medio y llama a las partes a evitar una nueva escalada, declaró este martes la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

«Lamentamos que los acontecimientos en torno a Irán apunten a un estancamiento del proceso de negociación para resolver la situación en el golfo Pérsico», señaló en un comunicado publicado en el portal oficial de la diplomacia rusa.

Zajárova pidió «evitar un recrudecimiento de la violencia y daños a la infraestructura civil a consecuencia de los ataques contra Irán y los Estados árabes vecinos».

Añadió que, dada la tensión existente en la región, cualquier acción podría desencadenar una nueva espiral de confrontación armada a gran escala.

«Es importante mantenerse vigilantes ante posibles provocaciones de ciertas fuerzas que buscan socavar los esfuerzos de paz e impedir la estabilización general de la situación», sostuvo.

Afirmó que Rusia aboga sistemáticamente por la solución de los desacuerdos «por medios políticos y diplomáticos, teniendo en cuenta los intereses de todos los Estados de la región».

«Reafirmamos la disposición de Rusia a brindar la asistencia necesaria con este fin», concluyó.

El pasado 29 de abril el presidente ruso, Vladímir Putin, presentó en conversación telefónica a su colega de EE.UU., Donald Trump, varias propuestas para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Mientras Trump rechaza que Irán tenga un programa nuclear, Moscú defiende el derecho de su aliado a desarrollar la energía atómica con fines civiles y se muestra dispuesto a empobrecer el uranio iraní en su territorio.

Putin, quien calificó en su momento de agresión los bombardeos de EE.UU. e Israel, y de «cínico asesinato» la muerte del ayatolá iraní Alí Jameneí, recibió la semana pasada en San Petersburgo al ministro de Exteriores de la república islámica, Abás Araqchí. EFE

mos/psh