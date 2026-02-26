Rusia lanzó anoche contra Ucrania 420 drones y 39 misiles, informa Zelenski

Kiev, 26 feb (EFE).- Rusia atacó anoche una decena de regiones ucranianas con un total de 420 drones y 39 misiles, once de ellos balísticos, según informó en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Ha habido destrozos en ocho regiones: muchas casas particulares y edificios de viviendas han resultado dañados. Por el momento sabemos de decenas de personas heridas a consecuencia de este ataque, entre ellas niños”, escribió en su mensaje Zelenski.

El presidente ucraniano explicó que una infraestructura gasística en la región de Poltava y estaciones eléctricas en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk también fueron alcanzadas. EFE

