Rusia lanzó anoche contra Ucrania 420 drones y 39 misiles, informa Zelenski

2 minutos

Kiev, 26 feb (EFE).- Rusia atacó anoche una decena de regiones ucranianas con un total de 420 drones y 39 misiles, once de ellos balísticos, según informó en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Ha habido destrozos en ocho regiones: muchas casas particulares y edificios de viviendas han resultado dañados. Por el momento sabemos de decenas de personas heridas a consecuencia de este ataque, entre ellas niños”, escribió en su mensaje Zelenski.

El presidente ucraniano explicó que una infraestructura gasística en la región de Poltava y estaciones eléctricas en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk también fueron alcanzadas.

“La mayoría de los misiles lanzados (por Rusia) hoy pudieron ser derribados gracias a que nuestros socios están enviando de forma rápida una parte de las defensas aéreas que se acordaron en el último ‘Ramstein’”, dijo Zelenski en referencia a la reunión del grupo de países que envían ayuda militar a Ucrania, conocido así por el nombre de la base militar estadounidense en Alemania donde sus representantes empezaron reuniéndose.

Zelenski agregó que también hubo impactos de misiles no interceptados y pidió acelerar los suministros que Ucrania necesita para proteger su sistema energético y otras infraestructuras de los misiles rusos.

Además de los daños a las infraestructuras anunciados por Zelenski, la empresa privada ucraniana del sector energético DTEK ha informado de que una de sus subestaciones eléctricas en la región sureña fue alcanzada anoche por el ataque ruso. EFE

