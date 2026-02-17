Rusia lanzó antes de las negociaciones con Ucrania 29 misiles y 396 drones

Kiev, 17 feb (EFE).- Rusia lanzó contra Ucrania horas antes de una nueva ronda de negociaciones de paz entre emisarios de Moscú, Kiev y Washington en la ciudad suiza de Ginebra un total de 29 misiles y 396 drones, según informó este martes en su parte matutino la Fuerza Aérea ucraniana.

El grueso de los misiles, 20 en total, eran de crucero Kh-101. Rusia también empleó cuatro misiles de crucero Iskander-K, cuatro misiles balísticos Iskander-M y un misil guiado de aviación.

Del total de los drones, cerca de 250 eran aparatos no tripulados de ataque ruso-iraníes Shahed.

Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar los 24 misiles de crucero y el misil aéreo de aviación, pero los cuatro misiles balísticos no pudieron ser interceptados, según el parte de la Fuerza Aérea, que informa de impactos de misiles o drones en 13 localizaciones distintas de Ucrania.

De los drones lanzados por Rusia, 367 fueron neutralizados por las defensas ucranianas.

Según las autoridades ucranianas, este nuevo bombardeo masivo ha vuelto a tener entre sus objetivos principales el sistema energético de Ucrania. EFE

