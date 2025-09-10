Rusia lanzó deliberadamente contra Polonia al menos 8 drones, según Zelenski
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Kiev, 10 sep (EFE).- Rusia lanzó de forma deliberada contra territorio polaco al menos 8 drones kamikaze Shahed, según denunció este miércoles en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que dijo que este ataque ruso que obligó a Polonia a utilizar sus defensas aéreas por primera vez en esta guerra no fue un “accidente” y supone un “nuevo nivel de escalada” por parte del Kremlin. EFE
mg /lab