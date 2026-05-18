Rusia lanzó durante la madrugada 22 misiles y 524 drones contra Ucrania

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(Actualiza con declaraciones de Zelenski)

Kiev, 18 may (EFE).- Rusia lanzó durante la madrugada un nuevo ataque combinado de gran magnitud contra territorio ucraniano en el que utilizó 22 misiles y 524 drones de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este lunes.

La región de Dnipropetrovsk y su capital, Dnipró, fueron el principal objetivo del ataque, que fue dirigido también contra las regiones de Odesa, Cherníguiv y Zaporiyia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que el ataque a Dnipró se prolongó durante seis horas y se saldó con daños a un bloque de apartamentos y otras infraestructuras civiles.

Entre los objetivos en Dnipropetrovsk, el presidente destacó las infraestructuras energéticas.

Zelenski informó de «decenas» de heridos durante la noche en todo el país y de daños materiales en ocho regiones.

Ucrania no pudo interceptar ninguno de los 14 misiles balísticos Iskander-M lanzados por Rusia en este ataque.

Las defensas aéreas ucranianas sí pudieron derribar cuatro de los ocho misiles de crucero Iskander-K empleados por las fuerzas del Kremlin, según el parte de la Fuerza Aérea.

En lo que respecta a los drones, fueron neutralizados 503 aparatos no tripulados.

Los 18 misiles no interceptados y 16 drones de ataque impactaron en 34 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Varios drones rusos seguían en el aire cuando este componente del Ejército ucraniano emitió su parte. EFE

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