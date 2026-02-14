Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania 112 drones

1 minuto

Kiev, 14 feb (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania un total de 112 drones de larga distancia, de los que alrededor de setenta eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed, según informó la Fuerza Aérea en su parte del sábado.

Del total de los drones, 91 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas.

Otros 18 drones impactaron en once localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana. Los fragmentos de algunos de los drones interceptados cayeron en otras dos localizaciones.

El ataque ruso con drones continuaba en el momento en que se publicó el parte, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques contra sus respectivas retaguardias con decenas y en ocasiones centenares de drones que a veces van acompañados de misiles. EFE

mg/ah