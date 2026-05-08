Rusia lanzó entre la tarde del jueves y la mañana de hoy 67 drones contra Ucrania

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Kiev, 8 may (EFE).- El Ejército ruso lanzó entre la tarde del jueves y la mañana de hoy contra territorio ucraniano un total de 67 drones de larga distancia, según el parte de este viernes publicado por la Fuerza Aérea ucraniana, que no especifica el número de drones que entraron al espacio aéreo ucraniano después de la pasada medianoche, cuando entraba en vigor la tregua unilateral de dos días declarada por Rusia.

La misma Fuerza Aérea había informado durante la madrugada de la llegada de algunos drones al espacio aéreo ucraniano.

Del total de los drones, 56 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas.

Otros once drones no fueron interceptados e impactaron en ocho localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó asimismo de la caída de fragmentos de drones derribados en otros siete lugares. EFE

mg/ah